Non è passato nemmeno un mese da quando Andrea Pirlo venne presentato in pompa magna da Andrea Agnelli in qualità di nuovo allenatore dell'Under 23. Poi il resto è già storia: il 7 agosto la Juve esce dalla Champions, l'8 agosto viene esonerato Maurizio Sarri con Pirlo subito promosso in prima squadra. Ieri il primo giorno di allenamento alla Continassa, queste le parole di Pirlo da allenatore della Juve, quella vera.IL GIOCO - "Voglio portare un po' di entusiasmo, quello che magari è mancato nell'ultimo periodo. Voglio proporre un calcio propositivo, con padronanza del gioco. Ai ragazzi ho detto due cose: voglio sempre avere il pallone, quando si perde lo voglio recuperare velocemente. Sono le due cose a cui credo"ARTHUR - "Bravo giocatore, visto e ammirato nel Barcellona e nel Brasile. Può ricoprire più ruoli, giocatori di qualità possono ricoprire più ruoli, è uno di questi"MODULO - "Potremmo giocare sia a tre che a quattro, magari impostare a quattro e difenderci a tre, voglio una squadra che abbia voglia e gioia di recuperare il pallone"PREOCCUPAZIONI - "Non ho nemmeno avuto il tempo di pensare al passaggio tra U23 e prima squadra, mi sono subito buttato a capo fitto, sono convinto di essere al posto giusto nel momento giusto"RONALDO - "Ci eravamo sentiti qualche giorno fa, per salutarci e dargli l'orario degli allenamenti. Ieri abbiamo fatto una chiacchierata, parlando di tutto, del presente e del passato"DYBALA - "Non è mai stato un problema, non è mai stato sul mercato, per me è importante come gli altri. Appena rientrerà farà parte del progetto"GRIGLIA - "Si parte tutti a zero punti, non è un problema essere o non essere favoriti"DIFFICOLTA' - "Sarà un anno difficile, il Covid ha stravolto tutto, abbiamo persone adatte a questo, ci stiamo preparando per far sì che vada tutto bene"ALLENATORE - "Mi son sentito subito a mio agio, l'ho detto anche alla squadra che se era il primo giorno poteva essere strano per loro ma non per me"ENTUSIASMO - "L'entusiasmo si porta giorno per giorno, bisogna lavorare, parlare tanto con i giocatori, far capire loro certe dinamiche e renderli partecipi. Soprattutto è necessario far entrare in testa il nostro nuovo modo di giocare. Dobbiamo parlare tanto, sarà un gran lavoro di rapporti umani e non solo di campo"OBIETTIVI - "Gli obiettivi son sempre quelli di cercare di vincere, non è facile però siamo qua per quello"MERCATO - "Sono l'allenatore è normale che voglia cerca certi tipi di giocatori, non li dirò ma è normale che abbia idea di quali giocatori io voglia"