Nuovo match point per la Juve, che domani sera ospiterà una Lazio decimata e in crisi di risultati. Così Maurizio Sarri presenta l'incontro, mentre su di lui si addensano sempre più voci e rumors legati a sostituti.



LAZIO - “La Lazio ha fatto grandissima stagione, anche se ha attraversato momento non positivo può ritrovare qualità da grande squadra nella gara singola. E contro di loro abbiamo sempre fatto fatica”



SOLIDITA - “Non abbiamo problemi di realizzazione ma di solidità, dobbiamo lavorare per capire se sia vera la squadra che non prende gol per cinque partite o quella delle ultime tre. Difficoltà per tutti in questo momento, abbiamo in più trovato tre squadre con grande organizzazione, giocare contro Atalanta e Sassuolo è difficile per tutti”



INFORTUNI - “Bentancur, De Ligt e Bonucci hanno fatto differenziato ma oggi tornano in gruppo. Chiellini resterà fuori per qualche giorno”



RUMORS - “Hai mai chiesto a un pilota di Formula 1 se ha paura della velocità? No. Le critiche fanno parte del mio mestiere. Io non ho paura, con tutti i rischi connessi. La squadra è abituata a lavorare per i grandi traguardi, questo momento non si è mai visto ma penso che i giocatori siano pronti. Ho un contratto e voglio onorarlo in tutti i modi, la testa è solo sulla partita di domani. Per quanto mi riguarda io voglio andare avanti con la Juve, al Chelsea la situazione era diversa perché ho sempre avuto desiderio di tornare in Italia”

NAPOLI - “Alla Juve il lavoro è appena cominciato, al Napoli 91 punti sono stati fatti dopo tre anni. Poi bisognerà vedere se riuscirò a lavorare tre anni alla Juventus. Lavorare nel calcio è difficile ovunque, qui c’è criticità mondiale superiore, al Napoli è superiore la criticità locale. Ogni ambiente è difficile perché ci si dimentica degli altri ambienti”PRESSIONI - “Mi sento meglio di prima, perché da inseguitore sono ora sempre davanti”