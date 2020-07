Alessio Tacchinardi ha parlato di Sarri al Corriere della Sera: "Sono convinto che Sarri non cambierà mai filosofia, quella che del resto gli ha permesso di arrivare alla Juve. Giocare con la difesa alta può diventare un bagno di sangue, ma a lui piace dominare, comandare, a costo di pagare un conto salato come contro il Sassuolo. Mi torna in mente Gasperini, che all’Inter era morto inseguendo le sue idee poi però risultate vincenti all’Atalanta. L’anello debole è il centrocampo: Ramsey e Rabiot nei piani dovevano essere due pilastri, e invece… Si sente la mancanza di Khedira e si rimpiange il fatto di non aver portato Kulusevski a Torino già a gennaio. Ma anche i terzini, a parte Cuadrado, non stanno rendendo come dovrebbero. A quanto pare, però, va di moda dare la colpa di tutto a Sarri".