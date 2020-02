Il mercato è finito, ora la Juve si gioca tutto in tre mesi e mezzo con una rosa inizialmente su misura. Queste le parole di Maurizio Sarri tra il ko di Napoli e la gara di domani con la Fiorentina.

CRITICHE - “Delle polemiche ne so abbastanza poco. Mi sembra sia strano strumentalizzare frase di ovvietà come quella che ho detto. È chiaro che chi lavora tre anni con un gruppo rimane affezionato a quei ragazzi, che poi facendo bene ti hanno permesso di arrivare al Chelsea e poi qui al top alla Juve. Gratitudine perché da lì è partita escalation per arrivare alla società al top. I tifosi si conquistato con i risultati, giustamente arrabbiati per prestazione e sconfitta”



INTENSITA’ - “Dobbiamo migliorare sicuramente, non è semplice quando si parla di reazioni più mentali che fisiche o tattiche”



NUMERI - “Non ci devono preoccupare, ma riflettere si. Il percorso è buono, qualcosa meno bene in campionato ma meglio in Champions e Coppa Italia. Che poi tutti abbiamo sensazione che si possa fare qualcosa di meglio, è indubbio. Non ci sono dati preoccupanti, ma partite, arrivate alla fine di un ciclo di sei partite, forse è un caso ma iniziamo a monitorare”



FIORENTINA - “La Fiorentina difende con intensità, applicazione non comune, soffoca avversari. Ha giocatori con buona gamba per ripartenza, squadra pericolosa, risultati ultime partite lo dimostrano. Dobbiamo far girare palla velocemente”



KHEDIRA - “Ha avuto un po’ di influenza, sta facendo fase di riatletizzazione, i tempi non sono facilmente valutabili”



JUVE - “Mi piacerebbe essere ricordato per qualche vittoria, anche se la Juve è talmente abituata a vincere che essere ricordati per le vittorie non è nemmeno semplice”



TRIDENTE - “Con Lazio e Napoli sono state partite che tatticamente non possono fare testo, abbiamo consapevolezza di esserci arrivati senza energie mentali e nervose. Con la Roma migliore prestazione fisica della stagione, quattro giorni dopo non si può crollare, vuole dire che la condizione mentale non ottimale può influire su tutto”



PJANIC - “Solo una grossa contusione, ha approfittato per fare cure anche per altro problemino, da due giorni è aggregato alla squadra ed è disponibile”



BUFFON - “Non so quando, ma da qui alla fine del campionato giocherà più di una partita, farà quelle che gli servono per tutti i record che gli servono”



CENTROCAMPO - “Dipende dalle partite, in alcune è fondamentale Matuidi in altre può giocare Rabiot che sta crescendo”



EMRE CAN - “Ci sono situazioni normali. Sono arrivato alla Juventus che c’erano 27 giocatori, non ho chiesto niente, se poi qualcuno non si inserisce è normale, questo non inficia sulle qualità di Emre Can che in altri sistemi può essere fondamentale”



MERCATO - “Cosa succede sulla carta mi interessa poco. Non ho chiesto niente neanche in questo mercato, la rosa è forte, devo essere io di cercare di adattarmi a questi giocatori e farli rendere al meglio”



DOUGLAS COSTA - “Giocatore importante, può spostare davvero equilibri se arriva a due mesi di condizione ottimale. Opzione da prendere sempre in considerazione”