La marcia della Juve prosegue inarrestabile tra campionato e Champions, ma l’Inter non molla. E in casa Juve tiene banco sempre il momento di Cristiano Ronaldo. Questi i temi affrontati da Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo: "Alex Sandro ieri ha fatto tutto con la squadra, dal punto di vista medico sta bene, c'è da capire se la condizione fisica ne ha risentito o meno ma di certo è disponibile. Bernardeschi è a disposizione, in questo momento è molto utile alla squadra perché garantisce molto lavoro difensivo. Ha qualità tecniche che gli consentono di fare anche altro, può crescere da questo punto di vista".



RONALDO - "Mal di testa? Viene a chi ha tre attaccanti scarsi a noi no. Non so a che punto sia Ronaldo dal punto di vista fisico, nell'ultima partita ha fatto bene a livello di resistenza, forse deve crescere a livello di brillantezza ma è normale. L'alternanza davanti mi sembra normale, abbiamo tre giocatori di livello mondiale, stanno facendo bene, tutti si aspettano sempre tanto. Ronaldo ha fatto un buon allenamento ieri, ho visto i dati ieri sera ha fatto un allenamento notevole".



ANSIA GOL - "Vale per Ronaldo ma anche per tutti i giocatori abituati ad aver cifre importanti a livello di gol è bene che ne abbia un pizzico perché gli dà motivazione."



EMRE CAN - "Può essere un'opzione visto che in Europa non gioca per motivi di lista, nelle partite post Europa se ci sono le condizioni per cui possa giocare viene fatto giocare, come successo a Lecce".



ATTACCANTI - "La situazione era chiara fin dall'inizio, non c'è motivo di nervosismo, la situazione era chiara. Ronaldo è un qualcosa di diverso, i giocatori non sono tutti uguali. Questi ragazzi hanno dimostrato che nel momento in cui accettano la situazione fanno bene, se non lo accettassero più sarebbe un problema per tutta la squadra ma principalmente per loro, non vedo problematiche da questo punto di vista".



DE LIGT - "Barzagli è una risorsa, se si parla della fase difensiva può insegnare tantissimo perché è stato un difensore straordinario dal punto di vista della tattica individuale. Giocando ogni tre giorni non c'è tanto tempo di allenarsi sul campo e anche guardare 15 minuti un video con Andrea può insegnargli tanto. Si sta adattando al nostro modo di giocare, che avesse qualità immense era chiaro".



DIFESA - "Vediamo chi può avere bisogno di riposo, Cuadrado è fresco, Alex Sandro è in recupero, ora vediamo la situazione dei due centrali se c'è qualcuno che sta peggio. Attacco? Domani giochiamo con il Sassuolo, non tra di noi".



ATTACCO PESANTE - "Noi dall'ultima settimana di agosto abbiamo sempre avuto tre impegni a settimana. Per 48 ore i giocatori scaricano, nel resto del tempo non c'è tanto spazio per esperimenti, allenamenti veri. Far giocare tutti e tre insieme è problematico perché non abbiamo un attaccante centrale e due esterni né due attaccanti e un trequartista".



CENTROCAMPO - "Le altre valutazioni dipendono da ciò che chiedo ai giocatori e se per caratteristiche sono adatti a fare quello che gli chiedi. Emre Can? Se le scelte che ho fatto sono andate in questa direzione è perché penso che gli altri si siano assoggettati più velocemente".



SASSUOLO - "Partita pericolosissima, l'ultima partita di campionato è stata dispendiosa come quella di Champions. Sarà difficile anche perché il Sassuolo ha un'espressione delle partite che non rispecchia la classifica, va al tiro con grande facilità, in media 15 volte a partita. I punti non corrispondono a ciò che ha fatto vedere in campo. Ha un allenatore forte, l'ho sempre detto, anche in Inghilterra dissi che è un allenatore con grandi idee, ha tanto tempo per migliorare".



PALLONE D'ORO - "Non so chi vincerà, io penso e spero che lo vinca Ronaldo, se non sarà così mi dispiace. Il suo livello è sempre in lizza per il Pallone d'Oro, spero che De Ligt possa contendere la vittoria per i giovani e Dybala in futuro sia un candidato serissimo per il Pallone d'Oro anche se a me i premi individuali, specialmente dati dai giornalisti, scusate per la categoria, interessano poco".