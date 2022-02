Il colpo dell'anno, anche su scala internazionale, è Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo si presenta in conferenza stampa, occasione forse per poterlo sentire anche parlare della Fiorentina per la prima volta dopo il clamoroso trasferimento. In casa Juve è iniziata l'era DV7.



FIORENTINA - "Voglio ringraziare tutta la Fiorentina. I compagni della Primavera e della prima squadra, tutti i direttori Corvino, Barone e PRadé, i presidenti Della Valle e Commisso, gli allenatori. E in particolare mister Italiano. Poi vorrei ringraziare mister Prandelli che ha fatto tantissimo per me. Lo ringrazierò per sempre. Ringrazio tutta la città, mi ha accolto in modo eccezionale, in cambio ho provato a essere il professionista migliore possibile. Grazie ai tifosi, che mi hanno supportato sempre nel bene e nel mal"



JUVE - "Sono prontissimo a dare il massimo per la Juve e per raggiungere i risultati che speriamo. Grazie al presidente Agnelli. Il mio obiettivo è di ambientarmi il prima possibile negli schemi di Allegri, creando rapporto di amicizia e famigliare con tutto l'ambiente, penso sia un passo fondamentale per uno spogliatoio per arrivare a traguardi importanti"



OFFERTE - "Si parlava tanto di offerte dall'estero, ma la scelta è stata facile. Nel DNA c'è di non mollare mai, fino alla fine, anche soffrendo e fa parte del mio carattere"



LA 7 - "Sinceramente non rappresenta per me niente. Tutti i numeri della Juve sono importantissimi, l'ho scelta perché era la più vicina alla 9"





