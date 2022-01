Un Colpo di... Tacconi! Come in campo,Nel nuovo episodio, Tacconi racconta le impressioni a caldo sull'affare Vlahovic.Tra passato, presente e un po' di previsioni future, l'ex portiere spiega il suo punto di vista."Questo è il colpo del secolo. Tutti se l'aspettavano a giugno,Il motivo? Intanto c'è una Champions League da concludere,Penseranno certamente che ci sarà anche la Juventus a giocarsi questa coppa, e conterà anche l'entusiasmo che si è visto tra i tifosi.Chiediamoci cosa mancava alla Juventus, e rispondiamo così.Ai tifosi dico: tranquilli, darà tantissimo alla squadra. Del resto, è stato chiamato per colmare un vuoto, quello dei gol, ed è quello che sa fare. Ed è quello che serviva alla formazione di Massimiliano Allegri".