Si tratta di un periodo duro per la Juve e per Massimiliano Allegri che, dopo il ko contro l'Inter in Coppa Italia, deve rifarsi in Serie A. Come riportato da Il Corriere della Sera, sono tanti i giocatori scontenti e uno di loro avrebbe confidato, a microfoni spenti, l'insoddisfazione generale e le scarse condizioni fisiche: "Fisicamente siamo a pezzi", questo quanto è trapelato.