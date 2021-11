Facce non sorridenti, e come potrebbe essere diversamente per i vertici dirigenziali della Juventus. L'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze e sull'ipotesi di reato di falso in bilancio rimangono sullo sfondo, ma per il presidente Agnelli e per il vice presidente Pavel Nedved è comunque tempo di guardare al campo e alla sfida contro l'Atalanta. I due erano presenti a bordo campo a inizio gara insieme all'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che non risulta fra gli indagati anche perché arrivato alla Juventus soltanto al termine della passata stagione.