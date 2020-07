Che si è fermato appena in tempo contro la Sampdoria, ulteriore segnale di maturazione del talento argentino. L'infortunio c'è ma non è grave come temuto, un'elongazione al retto femorale non è una lesione grave come quella per esempio rimediata da Douglas Costa, in condizioni normali non verrebbe rischiato così in fretta ma queste non sono condizioni normali. Così la corsa contro il tempo di Dybala è partita,eventualmente spetterà ai compagni di squadra fare in modo che la sua corsa non sia vana e semmai possa avere nei quarti di finale di Champions l'obiettivo seguente. Oggi Dybala è stato il primo a rientrare alla Continassa per dare il via alla propria corsa contro il tempo, più motivato di così non potrebbe essere., questa stagione ha consacrato il ruolo di leader di Dybala e il futuro della formazione bianconera non sembra poter prescindere dalla centralità della Joya nel progetto tecnico e di crescita del marchio. E il fatto che proprio un anno fa fosse stato letteralmente scaricato, rende Dybala in posizione di forza in questa trattativa. Che potrebbe anche concludersi prima della riapertura del mercato,