Secondo quanto riferito da La Nazione, l'interessamento della Fiorentina per il centrocampista Rolando Mandragora potrebbe essere anche svincolato - nell'immediato - dall'operazione Federico Chiesa. Il club viola infatti sembra intenzionato comunque a intavolare una trattativa con la Juventus per l'ormai ex giocatore del Crotone, rientrato dal prestito in Calabria.