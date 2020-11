Dejan Kulusevski ha iniziato al meglio alla Juventus: titolare alla prima, in gol dopo 13' e subito tra i volti principali in bianconero. Alla distanza il suo impatto si è affievolito, anche perché piano piano sono tornati tutti i big. Come scrive il Corriere dello Sport, a una partenza lanciata ha fatto seguito una corsa a ostacoli, tra un cambio di posizione e l'altro. Ora tocca a lui esserci, sempre, per convincere Pirlo a non toglierlo "più" quando più conta.