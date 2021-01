Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha fatto ieri il suo esordio in prima squadra, dimostrandosi subito pronto. Questa la gioia del gioiellino bianconero, che piace al Sassuolo: "Il giorno più bello della mia vita è arrivato.

Lo sognavo da quando ero un piccolo bambino tifoso della Juve. Lo dedico alla mia famiglia in primis e a tutte le persone che mi sono state sempre vicino. I sacrifici ripagano sempre. Ringrazio la società per questa possibilità, tutto lo staff e tutti i compagni di squadra che mi hanno sempre aiutato allenamento dopo allenamento e motivato sempre ! GRAZIE FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS".