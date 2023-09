Mentre la Juve convince in campo, fuori fanno ancora discutere i casi Bonucci e Pogba. Se il primo ha dichiarato di voler portare i bianconeri in tribunale per come è stato messo alla porta, il secondo è stato sospeso per doping. Il francese è sparito dai radar, non potendosi allenare né giocare in attesa di fare chiarezza sulla sua situazione. Ma come sta vivendo questo momento di stasi, Paul?



ATTESA - Pogba aspetta i risultati delle controanalisi: si saprà meglio il 5 ottobre - dopo il rinvio per indisponibilità del perito del giocatore. Il referto in arrivo potrebbe confermare o ribaltare gli esiti del test antidoping successivo alla gara contro l'Udinese. Il francese è ad oggi sospeso in via cautelare: di fatti non può neanche presentarsi alla Continassa. L'ex Manchester United però continua a lavorare, nell'ombra. Nella sua abitazione privata, infatti, il francese porta avanti un programma personalizzato ed è seguito da uno staff di fiducia extra Juventus.



CR7 - A casa Pogba dunque il francese prova a tenersi al passo. Una casa fu anche di Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese attrezzò la villa con i macchinari moderni ed efficaci, quelli che sono serviti a lui per essere sempre in gran forma e ora tornano utili per il centrocampista. Pogba è in un limbo. Il 5 ottobre potrebbe uscirne oppure no.