Come riportato da Sky Sport, la Juventus si ​​è ammorbidita nelle ultime ore su Demiral, aprendo alla possibilità di abbassare la cifra richiesta. Qualche indizio, al di là delle voci, si può anche intravedere, con la logica, ma non solo. Dalla possibilità di una plusvalenza immediata ed insperata, passando per la concorrenza che chiude Demiral in un ruolo marginale. Fino ad arrivare a qualche prova più concreta: nello store online dei bianconeri, non sono disponibili tre magliette dei giocatori della prima squadra. Pellegrini, il 21 di Higuain e, dulcis in fundo, anche quella di Demiral.