Voci, dichiarazioni, conferme. Dalla Continassa sono continuate a rincorrersi le voci sul futuro della panchina della Juventus ma le parole di Scanavino hanno dato alla luce un quadro completamente diverso.. E nei piani dell’allenatore livornese c’è un giocatore imprescindibile che, a tutti i costi, deve rimanere almeno per un altro anno in bianconero.Una comunicazione fatta pervenire anche ai piani lati della società, dove si tratterà per prolungare quell’attuale accordo in scadenza proprio il prossimo 30 giugno.La scorsa settimana,e le strategie da attuare in sede di mercato, partendo dai rinnovi più importanti, tra cui quello del francese, intoccabile nello scacchiere bianconero in una stagione che l’ha visto coinvolto pienamente nel progetto Juve e conclusa con 11 gol e 6 assist in 48 presenze stagionali., il massimo salariale, sfruttando i vantaggi del Decreto Crescita che consentirebbe di dimezzare i costi al lordo. Il transalpino non ha chiuso la porta al rinnovo e sta valutando l’offerta bianconera insieme alla madre-agente Veronique che, in questi giorni, è sempre più attiva per prendere una decisione definitiva.– Veronique Rabiot, infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, era a Torino nella giornata di ieri per incontrare i vertici della dirigenza bianconera. Un incontro informale dove è stata ribadita la centralità di Adrien nel mondo Juve.Il futuro attende e la famiglia Rabiot sta valutando progetti, ingaggi e ambizioni. Seguire il benessere e rimanere fondamentale a Torino – pur senza giocare in Champions e, probabilmente, nemmeno in alcuna coppa europea – o ascoltare le sirene della Premier – Manchester United in prima fila con un’offerta concreta già sul piatto – e accasarsi nel campionato inglese?