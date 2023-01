, dopo una prima penalizzazione dilegata al caso plusvalenze. Tutto ha inizio nella prima ondata dell'emergenza, quando gran parte delle società calcistiche hanno risentito della pandemia a livello economico.Relativamente alla questione,: "Quello che ricordo io era che era uscito un comunicato stampa, tanta gente pensava che noi avessimo rinunciato a quattro mesi e nessuno sapeva in quel momento che noi avremmo preso tre mesi ma pagati più avanti.C’è scritto che rinunciamo a quattro mesi ma non c’è scritto che avevamo già l’accordo sulle tre mensilità, che erano certe".Dalle deposizioni, emerge la presenza di una scrittura privata sottoscritta da, al tempo presidente bianconero, e, in quel periodo capitano della squadra (la data è quella del 28 marzo 2020). Si legge che alcuni giocatori (Danilo e Alex Sandro, ndr) conoscevano la carta, specchio dell’accordo, ma di non averla letta. “Non conosco questo documento.. "Non ricordo di aver mai visto prima questo foglio, ma dopo aver letto il contenuto confermo che riporta esattamente l’accordo che avevamo con la società e la data del 28 marzo 2020 conferma quanto ho riferito prima, cioè che avevamo un accordo già a fine marzo. Non riconosco le firme apposte sul documento",In sé, lo spostamento di uno stipendio a un'altra data non rappresenta un illecito, ma deve essere inserito nei bilanci in maniera corretta., cercando di capire se dal 2019 al 2021 i conti della Juve siano stati alterati. Se la manovra stipendi della Juve dovesse risultare irregolare (illecito sportivo) porterebbe sanzioni pesanti e inevitabili per i bianconeri.In sintesi, con l’assenso dei giocatori la Juve ha tolto dal bilancio - al 30 giugno 2020 -, mentre dal successivo quasi 64. Per quanto riguarda la stagione 2019-20, avrebbero commesso illecito: Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Danilo, De Ligt, Da Sciglio, Demiral, Douglas Costa, Dybala, Higuain, Khedira, Alex Sandro, Maruidi, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Ronaldo, Rugani, Szczesny, Sarri.Per la stagione, invece: Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Cuadrado, Danilo, Demiral, Ronaldo, Dybala, Kulusevski, Alex Sandro, Mc Kennie, Rabiot, Arthur, Ramsey, Szczesny. Ronaldo, il solo a non aver firmato, non rischierebbe però squalifiche.A norma di legge, "I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese".Come spiegato da Repubblica, soprattutto la seconda manovra rischia di mettere nei guai i 16 calciatori che l’hanno firmata (è quella che contiene le cosiddettescritture non depositabili perché non prevista nei moduli federali la possibilità di pagare incondizionatamente gli stipendi a cui i giocatori avevano solo formalmente rinunciato).