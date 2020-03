Blaise Matuidi è il secondo giocatore della Juventus positivo al COVID19 dopo il difensore Daniele Rugani. Il centrocampista francese risulta comunque asintomatico. Pochi minuti fa sua moglie Isabelle ha, attraverso una diretta Instagram, rassicurato tutti: 'Eravamo da una settimana in casa, non abbiamo avuto contatti con l'esterno. C'è stato solo quel caso nella squadra, vi chiediamo tranquillità e privacy. ll Coronavirus è una malattia molto pericolosa, perché in tanti casi non presenta sintomi per cui le persone possono contagiare gli altri. Per questo motivo serve che le persone stiano a casa. Oggi Blaise ha ricevuto i test, positivo ma state tranquilli: sta bene, anzi benissimo, è asintomatico come l’80% dei positivi. Lui sta proprio bene, tranquilli, non ha niente. Probabilmente resteremo altri 10 giorni in casa. Rispettate le regole, andrà tutto bene. ​Matuidi non parlerà, mi ha chiesto di fare un messaggio generale. Blaise sta bene, state tranquilli. Grazie a tutti per la vicinanza'.