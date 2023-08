Fra oggi e martedì ci aspettano 48 ore decisive per il trasferimento di Romeu Lukaku alla Juventus, con il parallelo passaggio di Dusan Vlahovic al Chelsea. Le parti sono in contatto e l'obiettivo è quello di limare i 10 milioni di differenza che ancora esistono per quanto riguarda il conguaglio economico che i Blues dovrebbero versare ai bianconeri in aggiunta al cartellino del belga, per portare a Stamford Bridge il serbo.



LUKAKU-VLAHOVIC: NUOVA IDEA - L’ultima idea, secondo quanto riporta Corriere.it, potrebbe prevedere l’inserimento di altri bonus che la Juve riconoscerebbe al Chelsea se, grazie alle prestazioni del suo nuovo centravanti, venissero conquistati successi prima in Italia e successivamente in Europa. Se così fosse, il Chelsea potrebbe dare subito alla Juve gli 80 milioni richiesti, ma la Juve per Lukaku ne garantirebbe 50 (invece di 40), se Lukaku aiutasse i bianconeri a vincere titoli in Italia e in Europa nei tre anni di contratto previsti.



CONTATTI GIA' A MARZO! - Sempre Corriere.it svela anche che i primi contatti fra la Juve e Lukaku risalgono addirittura a marzo, contatti partiti tra Manna, oggi primo collaboratore di Giuntoli, e l’avvocato Ledure, l’uomo più vicino a Lukaku. Contatti poi ripresi con forza sin dal giorno dopo la finale di Champions League persa dall'Inter a Istanbul contro il Manchester City.