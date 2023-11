Fabian Ruiz val bene uno sforzo. Questo è il pensiero che filtra dall'ambiente bianconero, sempre che dal Psg si apra effettivamente alla sua cessione. Per lo spagnolo, giocatore che andrebbe bene indipendentemente da cosa possa accadere nei prossimi mesi a livello tecnico, garantisce Cristiano Giuntoli e per Ruiz la Juve accetterebbe anche l'obbligo di riscatto per accompagnare il prestito. Partita aperta.