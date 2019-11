"Per me il rispetto della tradizione delle maglie è sacro". Lo disse Maurizio Sarri, dopo Firenze, e lo ribadirebbe certamente oggi se qualcuno glielo chiedesse. "Per me il rispetto della tradizione delle maglie è sacro". Lo disse Maurizio Sarri, dopo Firenze. La Juventus in maglia bianca e pantaloncini rossi non gli era piaciuta e, pur comprendendone i motivi di marketing, aveva aggiunto: "Non so poi quanto le mie idee vadano davvero contro il marketing, perché la maglia più venduta è quella del Manchester United, che è la stessa da decenni...".