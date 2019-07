La gara con il Tottenham ha sbloccato la stagione della Juventus che, tra i grattacapi causati dal gol di Kane al 94', può sorridere per la forma del portoghese. Gol, quindi, ma non solo. Al momento della sostituzione, al 60', Ronaldo ne ha approfittato per dare un abbraccio di benvenuto a De Ligt, subentrante in quel momento per Bonucci. Poi, avvicinatosi alla panchina, si ​è fermato a colloquio con Maurizio Sarri: la sintonia fra i due, cresce.