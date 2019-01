La Juventus ha raggiunto l'accordo per Matteo Darmian ed è pronta a dare il via libera a Leonardo Spinazzola. Sull'esterno ex Atalanta è in pressing il Bologna ma il problema, secondo Tuttosport, è che il giocatore non ha tutta questa voglia di lasciare Torino. Spinazzola ha trovato finalmente spazio nella rosa di Allegri dopo una lunga gavetta in giro per l’Italia e l’operazione al crociato della scorsa estate: adesso che ha esordito con i bianconeri negli ottavi di Coppa Italia (proprio contro il Bologna), non vorrebbe salutare il club.