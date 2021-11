La Juve in campo non va e fatica ad ingranare in una stagione che anche fuori dal campo non sta regalando momenti magici, anzi. Per questo il club bianconero si sta concentrando sul mercato di gennaio con un'indicazione precisa: completare un colpo a centrocampo che completi un reparto ritenuto troppo al di sotto degli standard. Il nome pià caldo resta quello di Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach.