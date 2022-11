Dipende tutto da Locatelli e Cuadrado: se stanno bene, giocano, ma un eventuale forfait di uno dei due o di entrambi spingerebbe Massimiliano Allegri a ridisegnare la sua Juventus. Ancora privo di Vlahovic nell'ultima gara prima della sosta Mondiale, il tecnico livornese spera di poter confermare il 3-5-1-1 che ha fruttato solo vittorie nelle ultime 5 partite.



LE SCELTE - In porta atteso il ritorno di Szcesny dopo il riposo di Verona, davanti a lui Danilo, Bonucci e Bremer certi di un posto anche per via della squalifica di Alex Sandro. A centrocampo ecco Cuadrado e Locatelli, non al meglio ma ancora favoriti per un posto dal 1', e con loro Fagioli, Rabiot e Kostic. Dietro al confermato Milik dovrebbe agire Miretti. Queste le scelte al momento, ma ci sono due soluzioni alternative.



KEAN E DI MARIA SPERANO - Se Locatelli dovesse alzare bandiera bianca, Allegri abbasserebbe Miretti in mediana e schiererebbe uno fra Kean e Di Maria accanto a Milik; più complicato sarebbe fare a meno di Cuadrado, perché in quel caso servirebbe passare al 4-3-3 o 4-2-3-1 con Di Maria sicuramente in campo. Due soluzioni che Max si augura di riservarsi per un secondo momento della partita.



LA PROBABILE FORMAZIONE

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.