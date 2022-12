Nell'ambito dell'inchiesta sulla Juventus presso la Procura di Torino, sono state intercettate anche le strategie sul mercato. Come racconta Tuttosport, pagine e pagine di intercettazioni telefoniche e ambientali, mail e messaggi. Tutto è emerso nell'ambito dell'inchiesta Prisma: persino il calciomercato.



Il quotidiano racconta di una mail inviata da Fabio Paratici all’allora braccio destro Federico Cherubini e a Claudio Chiellini, oggi direttore sportivo del Pisa ma all’epoca anche lui uomo mercato bianconero: "Giocatori da seguire giovani: Haaland - Malen - Zaniolo - Kulusevski - Tonali - Kumbulla". E ancora: "Milik e Donnarumma da seguire per 2021 in scadenza". Era il 21 novembre 2019 e qualcosa poi è accaduto (altro potrebbe accadere). "Impossibile - almeno nel futuro prossimo - che accada per Haaland, che Cherubini seguiva in realtà già da molto e che nel 2018 avrebbe voluto portare alla Juve dal Molde", racconta il giornale. Del resto, quell'operazione giudicata troppo costosa per sarebbe stato un rinforzo per la Under 23.