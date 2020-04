. Segna, fa segnare, è il leader di un Bologna che con Sinisa Mihajlovic prima dello stop aveva trovato identità e punti pesanti, anche grazie all'esterno che si è dimostrato pronto al grande salto:, ci ha investito prima di mandarlo all'Atalanta poi proprio al Bologna, la sua cessione è statachiaramente finalizzata al valorizzarlo, ma soprattutto a rendere noto la posizione del club rossoblù.- Tra voci di clausole di riacquisto e simili,: un'occasione per rilanciare, una corsia preferenziale per il futuro ma adesso il piano estivo è cambiato. Se la strepitosa stagione di Riccardo aveva aperto alla possibilità di offerte di alto livello da luglio in avanti, c'è da fare i conti con due fattori: il Coronavirus rallenta gli investimenti dei club, ma soprattutto. La volontà parte da Saputo, passa da Mihajlovic ed è gradita anche al ragazzo che- dove si trova benissimo -, rinviato di 12 mesi e adesso tappa fondamentale per Orso che ci crede, giustamente. Alla Juve potrebbe avere molto meno spazio, a Bologna è un totem della squadra e sarà felice di esserlo ancora.