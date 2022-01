A parole il mercato della Juve ha concesso solo qualche spiraglio d'apertura, complicata com'è l'attuale situazione economica del club. Ed è l'amministratore delegato Maurizioad aver spento sul nascere ogni potenziale trattativa in entrata per gennaio, vietato illudere i tifosi secondo il nuovo corso bianconero.Se a centrocampo si attende la partenza di Aarone si studia come sostituirenel caso in cui si concedesse il via libera per il passaggio del brasiliano all'Arsenal, è in attacco che la Juve deve intervenire. Bloccato (per ora) Alvaroin assenza del sostituto, l'infortunio di Federicoimpone interventi al di là della situazione legata allo spagnolo.Si attende in tal senso l'apertura del Psg a un prestito senza obbligo di riscatto per Mauro, per esempio. Così come si valuta l'ipotesi Pierre-Emerickcon lo stesso Arsenal che insiste per Arthur (ma occhio alle condizioni del gabonese), aspettando sviluppi sul frontePer il momento la Juve ha approfondito il discorso con l'entourage del giocatore, che ha dato totale disponibilità a ripartire in bianconero.le cui richieste sono chiare agli agenti di Martial ormai da tempo, riportate anche alla dirigenza juventina:il contratto lungo di Martial (scadenza 2024 con opzione per il club di prolungarlo un'altra stagione) permette invece allo United di aprire alla formula del diritto e non dell'obbligo.