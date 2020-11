Paulo Dybala non ha nessuna intenzione di smuoversi dalla sua richiesta: per rinnovare con la Juve vuole il doppio dell'ingaggio arrivando a circa 15 milioni a stagione. A riportarlo è il Corriere di Torino, secondo il quale la trattativa va avanti, ma la società non sembra disposta ad accettare le condizioni chieste dall'argentino.