Lavori in corso nel centrocampo della Juventus, che dopo aver annunciato l'arrivo di Bremer in difesa si dovrà concentrare sul mercato in uscita: i giocatori con la valigia pronta sono Ramsey e Arthur - che non sono partiti per la tournée in America - poi verranno fatte nuove valutazioni anche sulla situazione giovani. Allegri valuterà da vicino Fagioli, Miretti e Rovella, per poi decidere chi tenere e chi mandare a giocare in prestito.



NELA LISTA - Intanto, il nome di Rovella è stato inserito dal ds della Salernitana Morgan De Sanctis in una lista di obiettivi per il centrocampo. Dopo aver sondato il terreno per altri giocatori, l'uomo mercato granata si sta concentrando sul profilo del classe 2001 preso dalla Juve a gennaio 2021 dal Genoa e lasciato in prestito in rossoblù per un anno e mezzo. In queste settimane il ragazzo si sta allenando con i bianconeri ed è un osservato speciale dell'allenatore.



LA PROPOSTA - L'idea della Salernitana è quella di prendere il centrocampista in prestito secco, senza inserire diritti o obblighi di riscatto. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta ufficiale alla Juventus, dove la dirigenza insieme ad Allegri valuterà se mandarlo a mandarlo a giocare in un club dove può trovare più spazio e continuità. Rovella è l'ultima idea per il centrocampo della Salernitana, De Sanctis prepara l'offerta per la Juve.