Priorità chiama priorità. Ora quella principale in casa Juve porta alla nomina del prossimo direttore sportivo,Anche Maxavrà un ruolo importante in questo processo decisionale che vede in Francescola figura chiave per serrare le fila e fare la sintesi di ciò che sono le condizioni necessarie alla Juventus. E Allegri come la pensa?Scopri tutto nel video di Nicola Balice