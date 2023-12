Da classe 2005 ha esordito in Serie A contro il Milan. Non una partita banale, soprattutto se indossi la maglia della Juventus. Dean Huijsen però è abituato a sorprendere e convincere tutti, fin da quando i bianconeri decisero di portarlo in Italia dalla Spagna, dove si era trasferito da giovanissimo. Massimiliano Allegri crede molto in lui, lo ha dimostrato anche convocandolo e facendolo allenare in maniera stabile con la prima squadra e ha già dato alla dirigenza le sue idee su gennaio...