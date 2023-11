Due minuti in campo e poi titolare nella partita, fin qui, più importante della stagione. Destino strano per Hans Nicolussi Caviglia, la mossa a sorpresa di Massimiliano Allegri per il centrocampo della sua Juventus nel big match contro l'Inter. Soprattutto se si pensa che nelle prime 11 giornate il classe 2000 era sempre rimasto in panchina, prima di entrare nei minuti finali contro il Cagliari nell'ultima partita prima della sosta. Schierato davanti alla difesa, Nicolussi ha giocato per un'ora nel cuore dei bianconeri. Una gara che può cambiare anche il suo futuro: dopo un'estate in cui era stato vicino al ritorno alla Salernitana, Allegri aveva deciso di tenere in rosa il prodotto del settore giovanile bianconero, che in vista di gennaio è deciso a giocarsi le sue carte.