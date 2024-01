Juve, la scelta in caso di addio ad Allegri

Antonio Conte e Thiago Motta, due allenatori il cui futuro sembra essere tremendamente intrecciato. Il primo, oggi fermo, è un'occasione di mercato per tanti top club italiani, il secondo, invece, si è conquistato sul campo il gradimento di altrettante società.



Ce ne è però una che oggi li vede ancor più in competizione. Sì perché da tempo Conte sogna il ritorno in panchina nella sua Juventus, la quale però, come riportato da Repubblica, ha iniziato a seguire proprio l'attuale allenatore del Bologna per il futuro. E se Massimiliano Allegri dovesse decidere di dire addio a fine stagione chi la spunterà?