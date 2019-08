La tranquillità di Mario Mandzukic in un momento in cui è diventato lo 'scaricato' di lusso. Quasi un paradosso, però tutto clamorosamente vero: è chiaro che Mario rimarrebbe volentieri a Torino, ma molto probabilmente non sarà così. A rivelarlo è Tuttosport, secondo cui Mandzukic ormai sembra sempre più proiettato verso il Barcellona, alle prese però con Neymar. Tutto congelato, nonostante il tempo stringa. Anche il Monaco aveva chiesto informazioni, così come il Bayern Monaco: Kovac, connazionale e amico di Mario, lo voleva fortemente, ma a frenare sono stati i dirigenti. Cosa succede ora? Si aspetta. In primis il Barça. Poi si vedrà.