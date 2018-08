La Juve ha messo in stand-by un paio di rinnovi di contratto. Si tratta di quelli di Medhi Benatia e di Alex Sandro, entrambi in scadenza il 30 giugno del 2020. Il motivo? Secondo il Corriere dello Sport, dipenderà tutto da Miralem Pjanic e dalla sua decisione di restare o meno a Torino. I nuovi accordi attendono e, se per Benatia le sirene di mercato sembrano essersi spente, per il terzino brasiliano sono più vive che mai, con il Paris Saint-Germain pronto ad affondare il colpo.