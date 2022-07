La Roma ha trovato l'accordo definitivo per Paulo Dybala, che ha raggiunto in Portogallo la squadra. Un arrivo che potrebbe cambiare il futuro di Nicolò Zaniolo. Secondo Tuttosport infatti, la dirigenza giallorossa potrebbe ammorbidire la propria posizione e abbassare le richieste per il 23enne, che da tempo è seguito dalla Juventus.