Vendiamo. E poi(ma per tanti soldi). Per non dire di: che ce ne facciamo di uno così? Mannò, ci abbiamo ripensato: via, non è un centravanti. E il solito, ovvio. Più, perché non convince Sarri. Quanto a, lo spediamo dai nostri amici della Roma e ci prendiamo un paio di ragazzotti. Però domani vediamo il Milan per dargli. Che però è intoccabile (?). E se qualcuno si presenta con i soldi in mano per, perché non cederli?Non abbiamo esagerato: le ultime settimane della Juve sono state questo,In tante settimane(che magari gli avrebbe anche fatto comodo, vista la penuria di terzini: ma questa è un’altra storia), oltre aalle condizioni poste dalla controparte. L’ultima svolta della Roma, che ha presoin prestito dallo United, chiude al momento qualsiasi ipotesi di cessione anche per. E il rischio di dover fare fuori dalla lista Champions tre giocatori di primo piano (oltre a) diventa sempre più concreto. Con uno spreco di soldi notevole, oltre che. Vi immaginate l’umore di, di, dello stessose dovessero cominciare la stagione sapendo di non poter giocare nel torneo più importante?, avrebbe detto Ennio Flaiano. Anche perché in questi ultimi quattro giorni di mercato. Chissà chi saranno i prossimi bianconeri a essere offerti a chissà chi, e quali saranno. La corsa contro il tempo continua. Ma di tempo ce n’è sempre meno.@steagresti