Non solo Leonardo Bonucci. Nelle ultime ore la Juventus ha accelerato le trattative per riportare a Torino il capitano del Milan che un anno dopo il suo trasferimento in rossonero vuole tornare ad essere protagonista in Italia e in Europa con la maglia bianconera. Bonucci, tuttavia, non è l'unico nome sul taccuino della Juventus. L'altro nome caldo per la difesa della Juve è Diego Godin il cui contratto con l'Atletico scade nel 2019. Il centrale uruguaiano ha una clausola da 20 milioni di euro con la quale si può liberare dai Colchoneros.