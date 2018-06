Andrea Favilli, acquistato a titolo definitivo dall'Ascoli per 7,5 milioni di euro, è uno dei giovani prospetti della Juve che fanno più gola. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe già la fila per il prestito: l'ha richiesto il Bologna di Pippo Inzaghi come anche il Chievo (che nel frattempo però nel ruolo si è garantita anche Djordjevic), ma è la Spal in questo momento ad aver preso vantaggio sulle dirette concorrenti per il centravanti classe 1997.