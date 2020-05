"The Future Depends On What You Do Today". Lo scrive Pjanic, e tradotto si fa semplicemente un riferimento al mercato. Perché 'il futuro dipende da quello che fai oggi' e allora è anche bello esser 'happy', cioè felici, per il ritorno in campo. Da giorni Mire è rientrato alla Continassa, dove oggi si è allenato insieme a un gruppo più numeroso di compagni. Le notizie sul suo futuro sono davvero tante, e vanno quasi tutte in direzione Barcellona. Eppure, il bosniaco non si lascia intimorire, frase sibillina a parte. Sui social c'è già chi si porta avanti: "Benvenuto all'FC Barcelona". Sarà così?