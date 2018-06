La Juventus ha in Diego Godin il primo obiettivo per la difesa in caso di partenza di Medhi Benatia. Come si legge su Tuttosport, l'uruguaiano è in scadenza nel 2019 con l'Atlético Madrid e i contatti per il rinnovo sono in piedi da tempo, ma a 32 anni potrebbe prendere in considerazione l'idea di una nuova avventura, soprattutto in presenza di un contratto pluriennale.