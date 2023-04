Rinnova o non rinnova? Questo è uno dei dilemmi principali che accompagneranno il finale di stagione della Juve. Perché Angel Di Maria è tornato a essere praticamente un obiettivo di mercato, con il club bianconero che tenterà il tutto e per tutto al fine di convincerlo a restare. L'apertura a trattare c'è, i dialoghi sono ripartiti prima dell'ultima sosta e riprenderanno in queste settimane. Ma resta ancora molto di cui parlare, con l'aspetto economico che sembra quasi un fattore marginale.