La Juventus è alla finestra per Nicolò Zaniolo. Vecchio pallino dei bianconeri, il giocatore vorrebbe un ingaggio più importante ma al momento non c'è una trattativa per il rinnovo con la Roma. Secondo Tuttosport, la Juve in estate farà un tentativo e la chiave per arrivara al classe '99 potrebbe essere Weston McKennie, giocatore gradito a Mourinho.