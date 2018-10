Lo sguardo della Juventus, come scrive Tuttosport, è puntato su Giangiacomo Magnani, 23enne che ha iniziato bene la stagione nel Sassuolo. I bianconeri hanno il diritto di riacquisto sul difensore, che però ha alle spalle appena 16 presenze in Serie B e 5 in Serie A. Per questo dovrà essere ulteriormente valutato.