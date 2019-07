Adrien Rabiot è un nuovo giocatore della Juventus. Un colpo di primo livello, a parametro zero, con il centrocampista ex-PSG che firmerà un contratto da 7 milioni annui. Un colpo, dicevamo perché Rabiot aggiunge centimetri qualità e gol al centrocampo bianconero. Ecco nel nostro video i 5 gol più belli realizzati in carriera dal francese.