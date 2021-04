La Juventus è uscita così presto dalla lotta per lo scudetto perché ha una rosa di questo livello? Questo è uno degli interrogativi da cui ripartire per impostare i discorsi per la prossima stagione.

SECONDO ILBIANCONERO.COM NON È UN PROBLEMA DI QUALITÀ DELLA ROSA, MA DI MENTALITÀ: TUTTE LE RIFLESSIONI QUI