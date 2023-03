Nel corso dell’intervista post Roma-Juventus, Adrien Rabiot parla a Sky del rinnovo: “Non c’è notizia, non ci sono novità. Siamo tranquilli. Non abbiamo parlato da quando loro hanno parlato con la mia mamma, dopo non si sono visti. Ma io sono tranquillo e anche loro. Pensiamo sa fare bene sul campo perché la situazione è delicata in questo momento. Ci saranno giorni migliori, quindi vedremo. In questo periodo sto bene fisicamente e mentalmente. Mi trovo bene qui e questa è una cosa importante. Abbiamo settimane e mesi per parlare e lo faremo sicuramente”.