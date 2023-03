Aster Vranckx è pronto per giocare, parafrasando le parole di Stefano Pioli, ma alla fine è scalato all’ultimo posto nelle gerarchie a centrocampo. Un segnale evidente di come un suo addio a fine stagione sia l’ipotesi più accreditata al momento. Il Milan, come già raccontato ampiamente nei mesi scorsi, sta provando il colpo Loftus-Cheek dal Chelsea. I primi contatti risalgono al confronto diretto in Champions League a Londra tra due club amici e che sono pronti a realizzare affari nella prossima sessione estiva di mercato.Ruben sta facendo fatica a trovare spazio con Potter che non lo considera indispensabile. Anche il club sta valutando concretamente la possibilità di cederlo per realizzare una plusvalenza. Fonti inglesi raccontano di una valutazione già concordata tra le parti:. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo di lasciare Londra e ascoltare le idee di un