In Germania sono sicuri, su Ramy Bensebaini c'è anche la Juve. Non per gennaio però, perché l'algerino del Borussia Moncengladbach è extracomunitario e i bianconeri con Filip Kostic e Leandro Paredes hanno completato gli slot disponibili in stagione. Ma per giugno potrebbe cambiare tutto, d'altronde almeno un terzino sinistro servirà. Intanto la Juve lo studia.